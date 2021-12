Covid | Agenas | Italia sopra la prima soglia critica per le ospedalizzazioni | +16% nei reparti | +13% nelle intensive

Advertising

L'Italia supera la prima soglia critica per le ospedalizzazioni che sancisce il passaggio in zona gialla. Secondo i dati Agenas, aggiornati al 28 dicembre, i ricoveri in area non critica hanno raggiunto il 16%, un punto percentuale in più rispetto al limite del 15%. Crescono anche i ricoveri in intensiva: la media tocca il 13%. L'epidemia di COVID-19 ha accelerato ancora: il suo tempo di raddoppio adesso è sceso.