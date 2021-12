Covid | a Torre Annunziata varato il “divieto di stazionamento” per fine anno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Rischio contagi, il sindaco vieta lonelle zone a più alto rischio assembramenti. Accade a(Napoli), dove il primo cittadino Vincenzo Ascione fa sapere che ”in considerazione dell’aumento dei casi da Sars Cov-2 sul territorio, ha emanato un’ordinanza che stabilisce dalle ore 11 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 5 dell’1 gennaio 2022, ildiin tutte le strade cittadine e, in particolare, nelle seguenti aree della città in cui la distanza interpersonale non è adeguatamente controllabile: via Alfani; piazzale Kennedy, negli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, compresa l’area antistante lo stadio Giraud; via Avallone, nello spazio antistante il ...

Assembramenti vietati in strada a Torre Annunziata la vigilia di Capodanno, al fine di contenere l'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in considerazione dell'aumento dei contagi da coronavirus sul territorio cittadino, ha emanato un'ordinanza che inizia dalle ore 11 del 31