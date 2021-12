Covid: a Parigi di nuovo mascherine obbligatorie all'aperto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le mascherine tornano ad essere obbligatorie all'aperto a Parigi per far fronte al "maremoto" della variante Omicron: lo annuncia la prefettura della capitale. L'obbligo si applica alle persone di età ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Letornano ad essereall'per far fronte al "maremoto" della variante Omicron: lo annuncia la prefettura della capitale. L'obbligo si applica alle persone di età ...

Advertising

graziano_delrio : Da Londra a Berlino, da Parigi a Vienna, l’Europa di nuovo sotto scacco per il #Covid_19 Non vaccinati e… - iconanews : Covid: a Parigi di nuovo mascherine obbligatorie all'aperto - PadovanicNicola : RT @isabbah: Il tasso dì incidenza ha raggiunto quota 2000 casi ogni 100 mila abitanti a #Parigi, da verdi mascherina obbligatoria anche al… - GiaPettinelli : Covid: a Parigi di nuovo mascherine obbligatorie all'aperto - SCrucil : RT @matteoperinel: Le mie storie di insta sono divise in: - gente in Spagna - gente a Parigi - gente in montagna - gente col covid :) -