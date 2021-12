Covid: a New York 67.000 casi in 24 ore, nuovo record (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo stato di New York ha registrato un nuovo record di nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 67.000. Lo afferma il governatore Kathy Hochul, sottolineando di aver ordinato 37 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo stato di Newha registrato undi nuovidi: nelle ultime 24 ore sono stati 67.000. Lo afferma il governatore Kathy Hochul, sottolineando di aver ordinato 37 milioni di ...

