Advertising

FirenzePost : Covid: 7.304 contagi oggi 29 dicembre. In Toscana nuovo record allarmante - toscanamedianew : Toscana invasa dal Covid, 7.304 nuovi positivi - italiaserait : Covid oggi Toscana, 7.304 contagi: bollettino 29 dicembre - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 7.304 contagi: bollettino 29 dicembre: Ancora record di contagi nella Regione, i dati di oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 304

Nuovo record di contagi diin Toscana dall'inizio della pandemia: i casi registrati nelle ultime 24 ore, riferisce sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 7.su 56.064 test di cui 24.034 tamponi ...... la crescente disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini anti -, per gli impegni ... Ore 9.32 - Record contagi in Toscana, 7.casi e tasso al 13,03% Record di contagi in Toscana dall'inizio ...Un altro grosso balzo dei contagi Covid in Toscana. E' il record assoluto, che di giorno in giorno si corregge verso l'alto. I nuovi casi registrati, riferisce sui social il presidente della Regione ...Record di contagi di Covid-19 in Toscana dall'inizio della pandemia: i nuovi casi registrati sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Lo riferisce sui social il ...