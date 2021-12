COVID-19, la situazione nel calcio europeo: Premier League, Liga e Bundesliga (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il COVID-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nel resto d’Europa la situazione non è granché diversa, con la Premier League, la Liga e la BundesLiga che contano diversi casi di COVID-19 all’interno del gruppo squadra. Ecco quindi come il COVID sta provando a fermare il calcio e come il panorama europeo sta reagendo all’ennesima ondata pandemica. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nel resto d’Europa lanon è granché diversa, con la, lae la Bundesche contano diversi casi di-19 all’interno del gruppo squadra. Ecco quindi come ilsta provando a fermare ile come il panoramasta reagendo all’ennesima ondata pandemica. Il ...

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - DavidPuente : L'ex senatore Bartolomeo Pepe è uno dei responsabili della diffusione delle bufale NoVax in Italia (ricordiamo l'in… - stanzaselvaggia : Per avere solo una pallida idea della situazione Covid e gestione emergenza in Lombardia consiglio la visione delle… - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione a Castelfranci - Rosy46044624 : RT @FmMosca: Varallo (VC) è una città fantasma, sono venuti a trovarmi in tanti in ufficio (dopo COVID) e tutti sono shoccati dalla situazi… -