Covid 19 in Campania, bollettino del 28 dicembre: 9.802 positivi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 28 dicembre, parla di 9.802 nuovi positivi su 111.379 test analizzati. Nelle ultime 24 ore, nuovo balzo in avanti nei contagi da Covid 19 in Campania e aumento di posti letto occupati negli ospedali. Sono 9.802 i positivi al Coronavirus registrati (+2.621) e 11 decessi

