Covid-19. Impennata di contagi ad Ardea, l’Amministrazione: “Rispettate le regole e vaccinatevi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ardea – “Come in molti altri Comuni della Asl Roma 6, si registra un aumento del numero di casi positivi ma il numero di ospedalizzazioni e decessi rimane costante, effetti dovuti principalmente alla vaccinazione”. Dall’Amministrazione comunale di Ardea arrivano aggiornamenti circa lo stato dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale. “Sono 35 i soggetti positivi nelle ultime 24 ore, mentre sono 537 i casi positivi e 60 i decessi da inizio pandemia”. Dati che preoccupano e che inducono l’Amministrazione comunale a rinnovare l’invito a “essere responsabili e ad osservare le regole di distanziamento sociale al fine di continuare a preservare la salute di tutti. Nelle prossime settimane, di concerto con la Asl, organizzeremo ulteriori open-day vaccinali ad ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– “Come in molti altri Comuni della Asl Roma 6, si registra un aumento del numero di casi positivi ma il numero di ospedalizzazioni e decessi rimane costante, effetti dovuti principalmente alla vaccinazione”. Dalcomunale diarrivano aggiornamenti circa lo stato deida-19 sul territorio comunale. “Sono 35 i soggetti positivi nelle ultime 24 ore, mentre sono 537 i casi positivi e 60 i decessi da inizio pandemia”. Dati che preoccupano e che induconocomunale a rinnovare l’invito a “essere responsabili e ad osservare ledi distanziamento sociale al fine di continuare a preservare la salute di tutti. Nelle prossime settimane, di concerto con la Asl, organizzeremo ulteriori open-day vaccinali ad ...

