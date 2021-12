Covid-19, il governatore della Lombardia: alto rischio di zona gialla (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano e la Lombardia rischiano la zona gialla. Lo ha annunciato il governatore della Lombardia Attilio Fontana: nuovo provvedimento? Non si allenta la cavalcata coronavirus nel nostro Paese. La variante Omicron continua la sua corsa a livello globale: i contagi aumentano e la preoccupazione si acuisce. Di fronte all’impennata mondiale, i governi decidono di giocare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano e larischiano la. Lo ha annunciato ilAttilio Fontana: nuovo provvedimento? Non si allenta la cavalcata coronavirus nel nostro Paese. La variante Omicron continua la sua corsa a livello globale: i contagi aumentano e la preoccupazione si acuisce. Di fronte all’impennata mondiale, i governi decidono di giocare L'articolo proviene da YesLife.it.

