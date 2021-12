Covid-19, il bollettino del 29 dicembre: 98.020 nuovi casi e 148 morti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 29 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino. Appena lo stato dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Secondo l’aggiornamento odierno del Ministero della Salute, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono salite a 5.854.528 con un incremento di 98.020 unità rispetto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 29, ha comunicato i numeri dell’epidemia da-19 in Italia tramite. Appena lo stato dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Secondo l’aggiornamento odierno del Ministero della Salute, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono salite a 5.854.528 con un incremento di 98.020 unità rispetto L'articolo proviene da YesLife.it.

