Covid - 19, il bollettino del 29 dicembre: 98.020 nuovi casi e 148 morti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra questi " riporta Tiscali Notizie - il presidente di Confindustria Carlo Bonomi . Nonché il Ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta il quale spera nel Green Pass rafforzato (ottenibile ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra questi " riporta Tiscali Notizie - il presidente di Confindustria Carlo Bonomi . Nonché il Ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta il quale spera nel Green Pass rafforzato (ottenibile ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 98.020 casi, 136 morti. LIVE - MariaLu91149151 : RT @JunipersV: ..Quei 148 morti riposino in Pace 'Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 29 dicembre 2021. Dati dalle regioni - Cro… - ChilErminia : @fattoquotidiano #ULTIMORA Covid, il bollettino: 98.020 casi e 136 morti nelle 24 ore #29dicembre -