Covid-19 | il bollettino del 29 Dicembre 2021

Il Ministero della Salute ha diramato come di consueto il bollettino dati relativo all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Italia Anche oggi, mercoledì 29 Dicembre 2021, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dati relativo all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Italia. Superata quota un milione di tamponi processati (1.029.429), 98.020 di questi sono risultati positivi. Il tasso di positività sfiora i dieci punti percentuali ogni 100mila test diagnostici processati (9,5%). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 136 decessi. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+40 rispetto al bollettino di ieri), e quelli nei reparti ordinari (+489 su base giornaliera). Sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid, ...

