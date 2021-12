Costa: condizioni per esenzione da quarantene per chi ha booster (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Credo che ci possono essere le condizioni per arrivare ad una esenzione della quarantena per coloro che hanno ricevuto il buster. Una scelta che peraltro è stata appena presa anche negli Stati Uniti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Credo che ci possono essere leper arrivare ad unadella quarantena per coloro che hanno ricevuto il buster. Una scelta che peraltro è stata appena presa anche negli Stati Uniti ...

Advertising

TgrRai : 'Io credo che ci possano essere le condizioni per arrivare a una esenzione dalla quarantena per coloro che hanno ri… - paoloangeloRF : “Credo ci possano essere condizioni per esenzione per chi ha ricevuto #Booster “sottosegretario alla salute #costa… - il_Sole_Nero : @giallideilimoni @Enrico__Costa È complesso, sì. Se sei assolto in primo grado, la procura può appellarsi? A quali… - IlBuonFabio : @elliott_il @milan_corner @gattusismo__ Elio, ma con quale obiettivo? Avere un Milan (che gli costa meno) da rivend… - paperopoli2003 : @Lorez80 @costa_costa1967 Non proprio. L’Herpes virus è sempre nel tuo corpo ma si virulenta solo in certe condizio… -