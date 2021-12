“Così non si arrabbia la Clerici”, gelo a È sempre mezzogiorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Antonella Clerici finisce al centro dell’attenzione nella puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, un commento crea il vero gelo in studio e si fatica a tornare alla normalità. screen tvE’ tempo di una nuova puntata per E’ sempre mezzogiorno, il programma dedicato alla cucina che è giunto alla sua seconda edizione su Rai Uno con grande successo anche per la conduttrice che ha ripreso il suo posto nella settimana. Oggi però è successo qualcosa di davvero inaspettato che ha fatto calare il gelo in studio e che ha lasciato davvero sbigottiti non solo gli spettatori presenti in studio ma anche quelli da casa visto che il momento era quello della telefonata con il gioco di puntata. “Cosi non si arrabbia la Clerici” sono ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Antonellafinisce al centro dell’attenzione nella puntata di E’di oggi, un commento crea il veroin studio e si fatica a tornare alla normalità. screen tvE’ tempo di una nuova puntata per E’, il programma dedicato alla cucina che è giunto alla sua seconda edizione su Rai Uno con grande successo anche per la conduttrice che ha ripreso il suo posto nella settimana. Oggi però è successo qualcosa di davvero inaspettato che ha fatto calare ilin studio e che ha lasciato davvero sbigottiti non solo gli spettatori presenti in studio ma anche quelli da casa visto che il momento era quello della telefonata con il gioco di puntata. “Cosi non sila” sono ...

Advertising

borghi_claudio : Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green… - LucaBizzarri : Però scusate “Non ci sono mai stai così tanto contagiati” è una scemenza. Non ne abbiamo mai contati così tanti, ma… - borghi_claudio : @xGemelloSaltato Oh ma quando scendevano i contagi era per la possente opera di vaccinazione e le virtù salvifiche… - TTW0OFUS : @L0U1s_TomI1nson maroe che occhi non li avevo mai visti cosi da vicino con una qualità del genere porcodi - Real_ValerioTro : @PiazzapulitaLA7 @fanpage Insomma un modo per mettere insieme le ossessioni del conduttore, Covid e Fascismo, meglio di così non si poteva ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Così non Rinnovo Dybala/ Calciomercato Juventus, tutto pronto ma i bianconeri hanno dubbi ... la Joya vuole rinnovare con la Juventus : la trattativa "interna" di calciomercato pare in dirittura d'arrivo per la società bianconera, ma si dice così da tempo e ancora la firma non è arrivata. A ...

Popolare Sondrio diventa spa: addio al voto capitario Anche la Popolare di Sondrio diventa così contendibile e non è improbabile che presto la Bper, posseduta al 20% da Unipol, che è già partner della banca valtellinese decida di assumerne la guida o ...

Inflazione, così riduce la ricchezza: in fumo un terzo dei risparmi sul conto in dieci anni Corriere della Sera ... la Joya vuole rinnovare con la Juventus : la trattativa "interna" di calciomercato pare in dirittura d'arrivo per la società bianconera, ma si diceda tempo e ancora la firmaè arrivata. A ...Anche la Popolare di Sondrio diventacontendibile eè improbabile che presto la Bper, posseduta al 20% da Unipol, che è già partner della banca valtellinese decida di assumerne la guida o ...