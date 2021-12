Cosenza, Guarascio: “Cessione club? Non esistono i margini per una trattativa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Anche nel caso specifico di cui si parla tanto in questi giorni devo purtroppo constatare che, nonostante i miei collaboratori abbiano mostrato grande disponibilità al dialogo e abbiano mantenuto la necessaria riservatezza, ci troviamo di fronte alla classica ’boutade’. Dunque non esistono i margini per far sì che l’iniziale approccio si tramuti in una trattativa”. Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha voluto fare chiarezza sulle voci relative alla presunta trattativa per la Cessione della società. “La mia presidenza si è, sin da subito, contraddistinta per la massima trasparenza – si legge nelle pagine del sito ufficiale – . Per il grande rispetto che nutro per il Cosenza e per i suoi sostenitori, chiunque voglia avvicinarsi alla Società ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Anche nel caso specifico di cui si parla tanto in questi giorni devo purtroppo constatare che, nonostante i miei collaboratori abbiano mostrato grande disponibilità al dialogo e abbiano mantenuto la necessaria riservatezza, ci troviamo di fronte alla classica ’boutade’. Dunque nonper far sì che l’iniziale approccio si tramuti in una”. Il presidente del, Eugenio, ha voluto fare chiarezza sulle voci relative alla presuntaper ladella società. “La mia presidenza si è, sin da subito, contraddistinta per la massima trasparenza – si legge nelle pagine del sito ufficiale – . Per il grande rispetto che nutro per ile per i suoi sostenitori, chiunque voglia avvicinarsi alla Società ...

