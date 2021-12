Cosa si può fare per il Capodanno 2022 a Napoli. Nonostante il Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Natale con i tuoi e Capodanno davanti alla tv, lontani da pericolosi assembramenti. E’ questo l’invito che giunge dal Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo ha organizzato uno spettacolo al Maschio Angioino che andrà in diretta streaming a partire dalle 21:30 sui siti cultura.regione.campania.it, scabec.it e il sito istituzionale del Comune comune.Napoli.it oltre che su 7 emittenti televisive: Telecapri (LCN 19), Tele A (LCN 18), Tv Luna (LCN 14), Caprievent (LCN 98), TLA (LCN 93) e Radio Musica Television (LCN 673). Questo, dopo che in tutt’Italia, a causa del Covid, sono state annullate tutte le feste di piazza. Sta di fatto che il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al turismo Teresa Armato non hanno rinunciato a un brindisi ufficiale er il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Natale con i tuoi edavanti alla tv, lontani da pericolosi assembramenti. E’ questo l’invito che giunge dal Comune di. Palazzo San Giacomo ha organizzato uno spettacolo al Maschio Angioino che andrà in diretta streaming a partire dalle 21:30 sui siti cultura.regione.campania.it, scabec.it e il sito istituzionale del Comune comune..it oltre che su 7 emittenti televisive: Telecapri (LCN 19), Tele A (LCN 18), Tv Luna (LCN 14), Caprievent (LCN 98), TLA (LCN 93) e Radio Musica Television (LCN 673). Questo, dopo che in tutt’Italia, a causa del, sono state annullate tutte le feste di piazza. Sta di fatto che il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al turismo Teresa Armato non hanno rinunciato a un brindisi ufficiale er il ...

ilpost : Cosa può dirci la mummia di un faraone di 3.500 anni fa - reportrai3 : Il tariffario delle assicurazioni di Ferrovie dello Stato: la morte di una persona cara può valere massimo 300mila… - Agenzia_Ansa : Attenzione ai pranzi delle feste, il peso può aumentare anche di +5 chili. Cosa fare #ANSA - anteprima24 : ** Cosa si può fare per il #Capodanno 2022 a ##Napoli. Nonostante il Covid ** - stefi960 : @Enzofuso62 Eppure...l'ha comunicato ieri. Cosa si può fare per non affrontare il reparto. Aveva ragione Paragone… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Manovra, la Camera approva la fiducia con 414 voti favorevoli Leggi Anche Manovra, dalla rateizzazione delle bollette alla riforma dell'Irpef: cosa cambia per le ... Leggi Anche Manovra, per stipendi Pa si può andare oltre tetto di 240mila euro Leggi Anche Manovra,...

Tramontana: 'Quell' incomprensibile voglia di scaricare Suning. Cari tifosi, vi ricordate dov'eravamo 4 anni fa?' Per carità ormai nel nostro mondo è un' liberi tutti' e ognuno può avere le sue fonti più o meno credibili e affidabili ed io non sono nessuno per mettere in dubbio le notizie di altri. La cosa che ...

Ferrari 2022, che cosa sappiamo: motore rifatto, nuovo simulatore e modelli matematici, perché può essere... Corriere della Sera Leggi Anche Manovra, dalla rateizzazione delle bollette alla riforma dell'Irpef:cambia per le ... Leggi Anche Manovra, per stipendi Pa siandare oltre tetto di 240mila euro Leggi Anche Manovra,...Per carità ormai nel nostro mondo è un' liberi tutti' e ognunoavere le sue fonti più o meno credibili e affidabili ed io non sono nessuno per mettere in dubbio le notizie di altri. Lache ...