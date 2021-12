Cosa guardare stasera in tv? Su Italia 1 torna Tom Hanks (Di mercoledì 29 dicembre 2021) stasera su Italia 1 andrà in onda la pellicola con protagonista Tom Hanks, Forrest Gump. Appuntamento alle 21:20 sulla rete Mediaset. La trama di Forrest Gump Ispirato al romanzo omonimo di Winston Groom, la pellicola di Robert Zemeckis del 1994 ha vinto 6 Premi Oscar e 13 nomination, incassando quasi 678 milioni di dollari. Il film ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo, tanto che alcune citazioni sono diventati veri e propri tormentoni popolari, come: “Corri, Forrest, corri“. “Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita“. Il film ripercorrere la vita di Forrest Gump mentre aspetta l’autobus ad una fermata di Savannah. Nato con problemi posturali molto gravi, Forrest mostra alcuni deficit cognitivi, che gli causano problemi perfino nell’ammissione alle scuole, tanto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021)su1 andrà in onda la pellicola con protagonista Tom, Forrest Gump. Appuntamento alle 21:20 sulla rete Mediaset. La trama di Forrest Gump Ispirato al romanzo omonimo di Winston Groom, la pellicola di Robert Zemeckis del 1994 ha vinto 6 Premi Oscar e 13 nomination, incassando quasi 678 milioni di dollari. Il film ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo, tanto che alcune citazioni sono diventati veri e propri tormentoni popolari, come: “Corri, Forrest, corri“. “Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita“. Il film ripercorrere la vita di Forrest Gump mentre aspetta l’autobus ad una fermata di Savannah. Nato con problemi posturali molto gravi, Forrest mostra alcuni deficit cognitivi, che gli causano problemi perfino nell’ammissione alle scuole, tanto ...

Advertising

reportrai3 : In Italia ci sono quasi 120 milioni di televisioni, 15 milioni delle quali ormai hanno una connessione a internet.… - tuttopuntotv : Cosa guardare stasera in tv? Su Italia 1 torna Tom Hanks #ForrestGump - tkmeyer2020 : RT @giuslit: Quando avrete finito di correre dietro a mascherine, tamponi e amenità varie, provate a guardare cosa vi attende nel 2022 (inf… - infoitcultura : Cosa guardare stasera in tv? Su Italia 1 torna Tom Hanks - lavieenbitchy : Comunque io odio come gli americani debbano stereotipare gli europei , basta solo guardare #365days e #EmilyInParis… -