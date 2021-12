Corte Costituzionale: stabilizzare il precariato serve a contrastare l’abuso dei contratti a termine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) stabilizzare o non stabilizzare il precariato? Una interessante sentenza della Corte Costituzionale, 250/21 del 21 dicembre 2021, intervenendo in ordine ad una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale del Lavoro di Massa, su un contenzioso riguardante rapporti di lavoro con contratti di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni, richiama alcuni principi che possono essere in linea generale di riferimento anche per la scuola. dove la stabilizzazione pare ad oggi essere un miraggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021)o nonil? Una interessante sentenza della, 250/21 del 21 dicembre 2021, intervenendo in ordine ad una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale del Lavoro di Massa, su un contenzioso riguardante rapporti di lavoro condi somministrazione presso le pubbliche amministrazioni, richiama alcuni principi che possono essere in linea generale di riferimento anche per la scuola. dove la stabilizzazione pare ad oggi essere un miraggio. L'articolo .

