Coronavirus | volano i contagi | quasi 100 mila in un giorno 98 030 136 morti | il tasso di positività sale al 9 | 5%

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il bollettino del 29 dicembre 2021 Sono 136 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 202). Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 137.091. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +98.030 positivi. Sono 5.854.428 i casi totali dall’inizio della pandemia; mentre il numero di attualmente positivi in Italia è di 674.865 unità. La situazione negli ospedali Sono 10.578 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia ordinari negli ospedali del Paese. Sono poi 1.185 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 126 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.042.472. In 663.102 sono in isolamento domiciliare. Tamponi edi ...

Emilia Romagna In Emilia - Romagna numero record di nuovi casi di coronavirus registrati in sole 24 ore: i contagi giornalieri volano oltre quota 4mila - 4.134 - il dato più alto dall'inizio della pandemia. Volano i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, con record di nuovi casi e tamponi registrati da inizio pandemia, mentre al momento l'accoglienza ospedaliera regge, coi prossimi giorni che saranno ... Per rallentare il contagio è ora inevitabile il lockdown per non vaccinati già attivo con concreti risultati in Austria e Germania', scrive il governatore. In Toscana sono circa 250 mila, per superare ...