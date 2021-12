Coronavirus, record di casi in Usa e Danimarca. In Francia 200mila casi in 24 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, la Danimarca e la Francia hanno annunciato questo mercoledì 29 dicembre di aver superato i rispettivi record di contaminazioni giornaliere. I tre paesi stanno affrontando un massiccio rimbalzo epidemico legato in particolare alla variante Omicron. La Francia ha varcato per la prima volta la soglia dei 200.000 casi, secondo i dati svelati dal ministro della Salute Olivier Véran, un record dall'inizio della pandemia. In Francia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati circa 208.000 casi, "cifre che fanno venire le vertigini", ha annunciato il ministro durante un'audizione all'Assemblea nazionale. Gli Stati Uniti, di fronte a una preoccupante quinta ondata di Covid-19 alimentata dalla variante Omicron, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, lae lahanno annunciato questo mercoledì 29 dicembre di aver superato i rispettividi contaminazioni giornaliere. I tre paesi stanno affrontando un massiccio rimbalzo epidemico legato in particolare alla variante Omicron. Laha varcato per la prima volta la soglia dei 200.000, secondo i dati svelati dal ministro della Salute Olivier Véran, undall'inizio della pandemia. In, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati circa 208.000, "cifre che fanno venire le vertigini", ha annunciato il ministro durante un'audizione all'Assemblea nazionale. Gli Stati Uniti, di fronte a una preoccupante quinta ondata di Covid-19 alimentata dalla variante Omicron, ...

