Coronavirus, quasi 100mila contagi in 24 ore. Sileri: arriveremo ad abolizione quarantena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latestPer il secondo giorno consecutivo, è stato battuto il record di contagi da Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, ci sono stati altri 98.020 casi e 136 morti. Con oltre un milione di tamponi effettuati, il tasso di positività è aumentato al 9,5 per cento. Ieri i casi erano stati 78.313, le vittime 202; il tasso di positività registrato nell'ultimo rilevamento era invece al 7,57 per cento. I guariti sono stati 21.871, mentre i ricoveri e le terapie intensive sono aumentati rispettivamente di 489 e 40 unità. Le dosi di vaccino complessivamente somministrate sono, secondo l'ultimo rilevamento, 109.646.086. Intanto, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è convinto che la "convivenza con il Covid-19" ci porterà prima o poi ...

