Coronavirus: più tamponi molecolari nell’area metropolitana di Bari Lo annuncia l'Azienda sanitaria locale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Asl di Bari ha attivato un piano di potenziamento dei punti tampone allo scopo di rafforzare la capacità di effettuare i test per individuare i casi di Coronavirus. «In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e sulla base delle esigenze territoriali – annuncia il direttore generale Antonio Sanguedolce – il dipartimento di Prevenzione è al lavoro su due fronti: aumentare la capacità erogativa delle attuali 14 postazioni già attive incrementando giornate e orari di apertura e attivare un processo di potenziamento anche con nuove postazioni per assicurare più test molecolari possibili». A Bari il drive through del quartiere Japigia, che viaggia a una media giornaliera di 1.000 tamponi molecolari, a partire da domani, aprirà i battenti anche di pomeriggio ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Asl diha attivato un piano di potenziamento dei punti tampone allo scopo di rafforzare la capacità di effettuare i test per individuare i casi di. «In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e sulla base delle esigenze territoriali –il direttore generale Antonio Sanguedolce – il dipartimento di Prevenzione è al lavoro su due fronti: aumentare la capacità erogativa delle attuali 14 postazioni già attive incrementando giornate e orari di apertura e attivare un processo di potenziamento anche con nuove postazioni per assicurare più testpossibili». Ail drive through del quartiere Japigia, che viaggia a una media giornaliera di 1.000, a partire da domani, aprirà i battenti anche di pomeriggio ...

