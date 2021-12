Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 dicembre: 98.020 nuovi casi, i morti sono 136 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) sono 98.020 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia, nuovo record da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 78.313. I tamponi giornalieri effettuati sono stati 1.029.429 (ieri erano stati 1.034.677, mai così tanti). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 9,5% (ieri era al 7,6%). sono 136 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia, Campania, Lazio e Calabria. L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti non sono sotto pressione. Le terapie intensive sono 1.185 (+40 rispetto a ieri), con 126 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 29 ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021)98.020 icontagi di Covid-19 in, nuovo record da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri ierano stati 78.313. I tamponi giornalieri effettuatistati 1.029.429 (ieri erano stati 1.034.677, mai così tanti). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 9,5% (ieri era al 7,6%).136 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia, Campania, Lazio e Calabria. L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti nonsotto pressione. Le terapie intensive1.185 (+40 rispetto a ieri), con 126ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 29 ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 109.646.086 Dosi somministrat… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 29 dicembre: i dati aggiornati sul COVID-19 - -