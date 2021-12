Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 29 dicembre

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildelladi29. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.29Ildi: 9802 positivi, 111.379 tamponi, 7 morti (nelle ultime quarantotto ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –-> Un Posto al Sole, anticipazioni puntata stasera 29Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 37 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 587 occupati. Questo ...

... 2 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Pietravairano, Rocchetta e Croce, Sant'Angelo d'Alife, 1 caso a Caianello, Capriati al Volturno, Ciorlano, Conca della, Liberi, ...Continua a salire il tasso di positività legato alin Irpinia: 22,92% quello registrato in base all'ultimo report dell'Asl di Avellino. La ... residenti nel comune di Conza della; - ...Sono 9.802 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 29 dicembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti di cui 4 avvenut ...Il divieto di accesso all'utenza esterna - spiega il direttore sanitario dell'azienda Moscati, Rosario Lanzetta - è stato disposto per tutte le tutte le unità operative ...