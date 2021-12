Corona e Belen Rodriguez commentano le accuse di Nina Moric

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fabrizio a proposito della chat pubblicata su Instagram nelle storie La sera di Natale, poi ieri,ha pubblicato una presunta chat WhatsApp con suo figlio Carlos che contiene gravinei confronti di. Qui lo screen: “Lei voleva farmi fumare e anche bere, poi mi ha baciato sulle labbra.voleva anche che baciassi mio padre, è una cretina. Vorrei andare via da qui e stare con mia madre”. “In questo momento mi sento impotente a fermare un’ingiustizia. Però non bisogna mai fermarsi dal protestare. E mi rivolgo a te, che sei una madre cone me, quindi ti chiedo perché il 23 dicembre hai fatto questo al mio bambino. Ricordati che sei una madre. Non odio, ma provo compassione, anche se devo fermare tutto questo. Io una bugiarda? Odio essere chiamata così ...