Coppa d’Africa | Koulibaly posta dal ritiro con il Senegal | “Inizia una nuova avventura”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della tanto discussae gli azzurri convocati cominciano a raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Si è fatto subito sentire Kalidou, direttamente daldel, in Camerun. Il centrale del Napoli ha pubblicato un post di incoraggiamento per il suo paese direttamente su Instagram.dal Camerun: “una” “una: sono orgoglioso. Andiamo!”. Queste le parole di Kalidou, pubblicate sul suo profilo Instagram, in vista dell’inizio della. Il numero 26 del Napoli giocherà la prima partita ...