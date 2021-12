Coppa d’Africa, Haller sbotta: “Ovviamente ci andrò, fareste questa domanda a un europeo?” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Se preferirei restare all’Ajax a gennaio? questa domanda dimostra la mancanza di rispetto verso l’Africa. fareste questa domanda a un calciatore europeo prima di un europeo? Ovviamente andrò a giocare la Coppa d’Africa, è per me l’onore più grande”. Reagisce così Sebastien Haller, attaccante ivoriano dell’Ajax, in un’intervista al De Telegraaf. L’ex punta del West Ham aggiunge: “Ovviamente mi piacerebbe prendere l’aereo e tornare qui in tempo per giocare contro Utrecht e Psv ma è impossibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Se preferirei restare all’Ajax a gennaio?dimostra la mancanza di rispetto verso l’Africa.a un calciatoreprima di una giocare la, è per me l’onore più grande”. Reagisce così Sebastien, attaccante ivoriano dell’Ajax, in un’intervista al De Telegraaf. L’ex punta del West Ham aggiunge: “mi piacerebbe prendere l’aereo e tornare qui in tempo per giocare contro Utrecht e Psv ma è impossibile”. SportFace.

