Coppa d’Africa 2022 | i convocati dell’Egitto In 3 giocano in Premier League

Il ct dell'Egitto, il portoghese Carlos Queiroz, ha annunciato la rosa di 25 convocati per Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio). Fra i calciatori prescelti c'è Mohamed Salah, ma non Mohamed Magdy 'Afsha'. La data ufficiale per rendere disponibili i giocatori per le selezioni partecipanti al torneo era inizialmente prevista il 27 dicembre, ma la Confederazione africana l'ha posticipata al 3 gennaio 2022. Grazie a questa delega, Salah è stato in grado di partecipare al 'Boxing day' inglese con il Liverpool e giocherà contro il Chelsea domenica 2 gennaio. Presente nell'elenco preliminare di 40 nomi, Mohamed Magdy detto 'Afsha', che ha appena vinto la SuperCoppa d'Africa con l'Al-Alhy, club del Cairo, non e' pero' nella selezione finale dei convocati.

