Conto alla rovescia per la reunion di Harry Potter: arriva il canale dedicato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arriverà il 1° gennaio, a Capodanno, alle 9 del mattino L'uno gennaio, alle 9 del mattono, arriva la reunion di HBO Max Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. In Italia sarà in prima tv assoluta su Sky su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. Verrà proposta una reunion tra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e ad altri membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga Harry Potter. Questo evento televisivo unico – nato per celebrare l'anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra ...

