Conto alla rovescia per “Big & Bang”, il Capodanno di Rtl 102.5 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) MILANO – Rtl 102.5, la prima radiovisione italiana, è pronta a celebrare l’ultimo giorno dell’anno con “Big & Bang”, il Capodanno di Rtl 102.5. Un grande evento fatto di musica e grandi ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori. Saranno con noi Laura Pausini, Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa. Insieme sarà il Capodanno dell’inclusività, dove tutti siamo invitati a partecipare attivamente e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) MILANO – Rtl 102.5, la prima radiovisione italiana, è pronta a celebrare l’ultimo giorno dell’anno con “Big”, ildi Rtl 102.5. Un grande evento fatto di musica e grandi ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori. Saranno con noi Laura Pausini, Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa. Insieme sarà ildell’inclusività, dove tutti siamo invitati a partecipare attivamente e ...

Advertising

reportrai3 : Per conto della funivia del Mottarone, la manutenzione abbiamo visto spetterebbe alla società Leitner, che si serve… - DavidPuente : Quando mi segnalano i contenuti condivisi dai NoVax mi rendo conto della loro disperazione: cercare in Rete qualunq… - enpaonlus : Ma ci rendiamo conto?!? Sparare alla schiena a un Carabiniere Forestale?!? E’ il direttore della riserva di caccia… - palmas_sarah : @chiara_tosi88 @Qua_Agatha Dovresti preoccuparti anzi dei 6700 vaccinati ricoverat, che non sarebbero dovuti essere… - Lopinionista : Conto alla rovescia per “Big & Bang”, il Capodanno di Rtl 102.5 -