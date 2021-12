Contatti "stretti": quando bisogna considerarsi tali. Le linee guida del ministero della Salute (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo le linee guida stilate dal ministero della Salute, si definisce "contatto stretto" di un positivo: 1. I suoi conviventi; 2. Chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo lestilate dal, si definisce "contatto stretto" di un positivo: 1. I suoi conviventi; 2. Chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di ...

Advertising

Corriere : Milano, una città in quarantena: un cittadino su 18 rinchiuso in casa - GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - gazzettaparma : Come individuare i diversi casi - vncnzvlln92 : @the_highsparrow @fanpage Ma la quarantena per chi? I contatti stretti? -