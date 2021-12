Contagi verso un nuovo primato. Solo in Veneto oltre 8.600 nuovi casi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adesso si tratta di capire quale sarà il contraccolpo sulle strutture sanitarie che inevitabilmente cominciano a risentire dei primi effetti ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adesso si tratta di capire quale sarà il contraccolpo sulle strutture sanitarie che inevitabilmente cominciano a risentire dei primi effetti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Andiamo verso i 100mila contagi al giorno' #covid - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #29dicembre: #scuola, ecco il nuovo esame di #maturità. Alessa… - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Si va verso 100mila contagi al giorno. Lockdown per non vaccinati' - ItaTvfan : @ritornoalfutur2 Ormai i nazivax, le cui tesi scientifiche da #Bassetti da bar sport sono naufragate sull'altare d… - sergio63cm : @borghi_claudio @sbonaccini Quindi se vaccinarsi non serve per fermare i contagi, propone un bel lockdown totale? O… -