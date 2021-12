Conferma abbassamento del tetto uso contante a mille euro | Meloni | “Scelta sbagliata”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – “Èladel governo Draghi e della sua maggioranza dire l’delall’uso dela partire dal 1° gennaio 2022. Fratelli d’Italia aveva proposto con degli emendamenti alla manovra di cancellare e rivedere questo provvedimento, ma sono stati bocciati”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, parlando di “unain perfetta continuità con il governo Conte, inutile a combattere l’evasione fiscale e che serve solo a drenare risorse dall’economia reale al sistema finanziario. FdI non si arrende e continuerà a combattere la sua battaglia contro una norma ideologica e che rappresenta solo l’ennesimo favore alle banche”. L'articolo ...

Ora, con il limite a 999,99 euro dal primo gennaio, il minimo per legge scenderà a 1.000 euro La legge prevede che con l'abbassamento del limite dei contanti diminuisca anche la sanzione minima. Sogli ...Ora, con il limite a 999,99 – dal 1° gennaio 2022 – la sanzione minima si dimezza a 1.000 euro. Recentemente è giunta anche la conferma da parte del MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze ai nu ...