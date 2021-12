Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: online i bandi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ****aggiornamento del 29/12/2021: sono stati finalmente pubblicati sul sito ufficiale della Regione, i due bandi del Concorso Regione Sicilia per l’assunzione di 1024 unità di personale destinate ai Centri per l’Impiego a tempo pieno ed indeterminato. Sono previste due procedure di selezione, così suddivise: una per il reclutamento di 537 unità di personale di categoria D (laureati); una per il reclutamento di 487 unità di personale di categoria C (diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per l’accesso al Concorso, come partecipare e le prove d’esame previste. Scarica i bandi ***aggiornamento del 06/12/2021: dopo quasi due anni di blocco, riparte finalmente il Concorso ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ****aggiornamento del 29/12/2021: sono stati finalmente pubblicati sul sito ufficiale della, i duedelper l’assunzione diunità di personale destinate aiper l’a tempo pieno ed indeterminato. Sono previste due procedure di selezione, così suddivise: una per il reclutamento di 537 unità di personale di categoria D (laureati); una per il reclutamento di 487 unità di personale di categoria C (diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per l’accesso al, come partecipare e le prove d’esame previste. Scarica i***aggiornamento del 06/12/2021: dopo quasi due anni di blocco, riparte finalmente il...

CittadinidiTwtt : RT @RegionePuglia: ?? Attivo sul portale Step One 2019 di @FormezPA la procedura di iscrizione ai 27 bandi di #concorso #RegionePuglia per l… - RegionePuglia : ?? Attivo sul portale Step One 2019 di @FormezPA la procedura di iscrizione ai 27 bandi di #concorso #RegionePuglia… - Bisceglie24 : @RegionePuglia, pronti 52 bandi concorso per 721 posti a tempo indeterminato - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Francesco ?La Notte: «Al via in Regione il concorso per 721 assunzioni» - BisceglieLiveIt : Francesco ?La Notte: «Al via in Regione il concorso per 721 assunzioni» -