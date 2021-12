“Come le onde” è il nuovo singolo di Manuel Finotti, l’intervista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “‘Come le onde’ è figlia di quei giorni in cui siamo costretti a fare i conti con noi stessi, perché non abbiamo altre distrazioni che possano distogliere l’attenzione delle cose importanti della vita” Dal 24 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Come le onde” (Isola degli Artisti/Ada), nuovo brano di Manuel Finotti. “Che bello stare in equilibrio e poi cadere, Come le onde. Che bello se poi qualcuno che ti riporta a riva, Come le onde”: così canta Manuel Finotti nel ritornello di “Come le onde”, sua ultima release, una canzone che, grazie ad un testo intimo e al delicato suono di un pianoforte ad accompagnare ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “‘le’ è figlia di quei giorni in cui siamo costretti a fare i conti con noi stessi, perché non abbiamo altre distrazioni che possano distogliere l’attenzione delle cose importanti della vita” Dal 24 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “le” (Isola degli Artisti/Ada),brano di. “Che bello stare in equilibrio e poi cadere,le. Che bello se poi qualcuno che ti riporta a riva,le”: così cantanel ritornello di “le”, sua ultima release, una canzone che, grazie ad un testo intimo e al delicato suono di un pianoforte ad accompagnare ...

