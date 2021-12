Come la Cina produce vaccini nel cuore d’Europa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – La Cina ha iniziato la costruzione di una fabbrica di vaccini anti-Covid Sinopharm a Belgrado, la prima dell’azienda in Europa. I progetti di Sinopharm in Serbia sono sostenuti finanziariamente dal Gruppo 42 degli Emirati Arabi Uniti, che investe nell’intelligenza artificiale e ha una serie di partnership con aziende cinesi. Controllato dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, il Gruppo 42 è coinvolto nelle partnership più strategiche del Paese del Golfo con Pechino. Dai vaccini agli aerei, le mosse di Cina ed Emirati Arabi È guidato da Peng Xiao, l’ex capo della prima società di big data degli Emirati Arabi Uniti Pegasus, che ha iniziato Come sussidiaria dell’ormai defunta società informatica DarkMatter. Peng Xiao è anche un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – Laha iniziato la costruzione di una fabbrica dianti-Covid Sinopharm a Belgrado, la prima dell’azienda in Europa. I progetti di Sinopharm in Serbia sono sostenuti finanziariamente dal Gruppo 42 degli Emirati Arabi Uniti, che investe nell’intelligenza artificiale e ha una serie di partnership con aziende cinesi. Controllato dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, il Gruppo 42 è coinvolto nelle partnership più strategiche del Paese del Golfo con Pechino. Daiagli aerei, le mosse died Emirati Arabi È guidato da Peng Xiao, l’ex capo della prima società di big data degli Emirati Arabi Uniti Pegasus, che ha iniziatosussidiaria dell’ormai defunta società informatica DarkMatter. Peng Xiao è anche un ...

