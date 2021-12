Come i NoVax italiani stanno sfruttando la morte di una bambina di 3 anni in Argentina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Circola la video intervista di una madre che ha perso la figlia di 3 anni. Secondo il racconto della donna, la piccola sarebbe deceduta a seguito della vaccinazione anti Covid-19. Il video è stato sottotitolato in lingua italiana, riportando i watermark del canale Telegram Stop Dittatura per destare preoccupazione nei genitori di fronte alle vaccinazioni pediatriche in Italia, ma ci sono delle differenze con il Paese di origine del video che i No Vax non raccontano. Per chi ha fretta Il caso riguarda un decesso avvenuto in Argentina dove le vaccinazioni dai 3 anni di età sono state autorizzate nel mese di ottobre 2021. Il vaccino autorizzato dal Governo Argentino è il cinese Sinopharm. Il vaccino cinese Sinopharm non risulta approvato dall’EMA e dall’Aifa. L’Ema non tiene conto, nemmeno nella fase di rolling review, del vaccino ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Circola la video intervista di una madre che ha perso la figlia di 3. Secondo il racconto della donna, la piccola sarebbe deceduta a seguito della vaccinazione anti Covid-19. Il video è stato sottotitolato in lingua italiana, riportando i watermark del canale Telegram Stop Dittatura per destare preoccupazione nei genitori di fronte alle vaccinazioni pediatriche in Italia, ma ci sono delle differenze con il Paese di origine del video che i No Vax non raccontano. Per chi ha fretta Il caso riguarda un decesso avvenuto indove le vaccinazioni dai 3di età sono state autorizzate nel mese di ottobre 2021. Il vaccino autorizzato dal Governo Argentino è il cinese Sinopharm. Il vaccino cinese Sinopharm non risulta approvato dall’EMA e dall’Aifa. L’Ema non tiene conto, nemmeno nella fase di rolling review, del vaccino ...

