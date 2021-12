Come cambiano le regole sulla quarantena

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due i temi affrontati nel corso della cabina di regia per ridefinire le misure anti-Covid: le quarantene e la possibilità di estendere il green pass rafforzato a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa...

Per Bassetti, 'si poteva fare di più, ovvero levare completamente la quarantena per vaccinati con tre dosi che entrano a contatto con un positivo