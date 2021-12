Codacons | Bollette | nel 2022 rincari per 1 200 euro a famiglia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’aumento delledi luce e gas, oltre ad aggravare la spesa energetica delle famiglie, provocherà una ondata didi prezzi e tariffe a danno dei consumatori, determinando una stangata, a parità di consumi, pari a circa +1.200a nucleo familiare nel corso del. Lo afferma il, che fornisce oggi le stime sugli effetti indiretti del caro-energia.Nel corso delattività produttive, negozi e imprese dovranno adeguare i propri listini al pubblico per sostenere i maggiori costi energetici a loro carico e non fallire, scaricando idi luce e gas su prezzi e tariffe, spiega il. Una situazione che determinerà una ondata di aumenti in tutti i settori, dalla ristorazione agli alimentari, dai servizi al turismo, ...

Il caro prezzi delleper l'energia elettrica e per il gas sembra non voler finire , e gli ... Come riporta il sito ufficiale del, gli aumenti continueranno anche nel 2022, e senza un ...In base alle stime del, gli aumenti delledi luce e gas manterranno l'inflazione attorno al 3% nel corso del 2022, causando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 ...Ormai è chiaro: il caro bollette stangherà gli italiani, ma le cifre fornite da Federconsumatori sono impressionanti. I numeri parlano chiaro: una forte percentuale delle famiglie italiane non si è ma ...E a sostenere le spese energetiche delle famiglie più fragili concorrono anche i dipendenti del gruppo e le aziende partner. «È la stessa dinamica che conduce alla cosiddetta povertà alimentare — spie ...