Città Metropolitana Roma, apertura sportelli consulenza per consumatori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – La Città Metropolitana di Roma Capitale, rinnovando l’impegno alla realizzazione di iniziative a favore dei cittadini del territorio metropolitano, intende promuovere e sostenere economicamente, mediante la concessione di contributi ai Comuni, l’apertura di sportelli sul territorio provinciale, al fine di realizzare in maniera capillare, un’attenta attività di informazione ed orientamento degli utenti-consumatori. A tal fine è stato predisposto apposito avviso, recante le modalità di partecipazione, reperibile sul link: https://www.cittaMetropolitanaRoma.it/avviso/avviso-pubblico-per-l a-concessione-di-un-contributo-per-favorire-lapertura-di-sportelli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– LadiCapitale, rinnovando l’impegno alla realizzazione di iniziative a favore dei cittadini del territorio metropolitano, intende promuovere e sostenere economicamente, mediante la concessione di contributi ai Comuni, l’disul territorio provinciale, al fine di realizzare in maniera capillare, un’attenta attività di informazione ed orientamento degli utenti-. A tal fine è stato predisposto apposito avviso, recante le modalità di partecipazione, reperibile sul link: https://www.citta.it/avviso/avviso-pubblico-per-l a-concessione-di-un-contributo-per-favorire-l-di-...

Advertising

discoradioIT : Semaforo verde: fine del blocco fino agli euro 5 diesel - Città Metropolitana di Torino @ArpaPiemonte @CittaMetroTO - CittaMetroRoma : Apertura di sportelli di consulenza per consumatori/utenti presso i comuni della Città metropolitana. L'avviso per… - MIPiemonte : ?? STRADA PROVINCIALE DI CUCEGLIO,VIALE DON NOTARIO,SP54 ?? Senso unico alternato per lavori In Città Metropolitana d… - MIPiemonte : ?? VIA VITTORIO VENETO,STRADA PROVINCIALE DI ALICE,SP68 ?? Senso unico alternato per lavori In Città Metropolitana di… - reggiotv : Favorire l’inclusione, i percorsi di socializzazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con… -