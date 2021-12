Circolo culturale | ma serviva alcolici Chiuso dal Questore

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sotto la parvenza di “” un vero e proprio locale aperto a tutti con somministrazione di bevande alcoliche. Quando gli agenti della Polizia di Stato, nei giorni di scorsi, hanno controllato un “” della Magliana, hanno trovato all’esterno una fila di persone in attesa di entrare e 2 addetti alla sicurezza – sprovvisti della prescritta autorizzazione prefettizia- che regolavano gli accessi; all’interno vari “clienti”, ignari di essere entrati in un, che consumavanoacquistati nel locale stesso. Gli agenti dell’XI Distretto di PS San Paolo hanno inoltre verificato che glivenivano somministrati anche ai non-soci senza alcuna autorizzazione, non vi era nessuna indicazione che potesse ...

Il Faro online

Magliana, sospensione temporanea della licenza a un circolo culturale privato - Si 'spacciava' per 'circolo culturale' ma era un vero e proprio locale aperto a tutti con somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti hanno trovato fuori dal 'circolo culturale' una fila di persone in attesa di ... Alcolici distribuiti a tutti e nessuno scontrino fiscale: questo quanto accaduto in un 'circolo culturale' di Roma, precisamente in zona Magliana. La Polizia di Stato è intervenuta scoprendo la vera attività fatta dal locale. All'entrata due buttafuori che controllavano l'afflusso ...