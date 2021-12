Cioccolato fondente, i benefici per salute e umore: bastano 3 quadratini al giorno per ridurre rischio di infarto, ictus e depressione. Consigliato in diete dimagranti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi consuma un totale di 30 g di fondente all’85% nella giornata ha un umore migliore rispetto a chi sceglie di non mangiare Cioccolato oppure opta per una versione con meno cacao. Lo evidenzia uno studio guidato dalla Seoul National University, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Nutritional Biochemistry. Secondo la ricerca, i miglioramenti dell’umore potrebbero essere collegati a cambiamenti microbici nell’intestino dovuti al consumo di Cioccolato. Per lo studio, i ricercatori hanno lavorato con 46 partecipanti, che hanno consumato 30 g al giorno di Cioccolato al cacao all’85%, la stessa porzione di Cioccolato al cacao al 70% o nessuna quantità per tre settimane. Gli stati d’animo sono stati misurati utilizzando il Positive and ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi consuma un totale di 30 g diall’85% nella giornata ha unmigliore rispetto a chi sceglie di non mangiareoppure opta per una versione con meno cacao. Lo evidenzia uno studio guidato dalla Seoul National University, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Nutritional Biochemistry. Secondo la ricerca, i miglioramenti dell’potrebbero essere collegati a cambiamenti microbici nell’intestino dovuti al consumo di. Per lo studio, i ricercatori hanno lavorato con 46 partecipanti, che hanno consumato 30 g aldial cacao all’85%, la stessa porzione dial cacao al 70% o nessuna quantità per tre settimane. Gli stati d’animo sono stati misurati utilizzando il Positive and ...

Advertising

FQMagazineit : Cioccolato fondente, i benefici per salute e umore: bastano 3 quadratini al giorno per ridurre rischio di infarto,… - Daniela22616327 : Diario alimentare, 29/12/21 Colazione: porridge di avena, cacao amaro, cioccolato fondente Lindt 72%, polpa di mez… - niallqver : cioccolato fondente >>>>>>>>al latte il bianco è direttamente da abolire - DracarysInferno : @ANGELVSREPROBI Un bel gelatino ci sta sempre ahaha Ottimi gusti direi ?? non sono tanto una grande amante del cocc… - Peppe_FN : @ZeusMega @MiChiamoFranco Nutella o cioccolato? Al latte o fondente? -