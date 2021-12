Cinque buone ragioni per far rimanere Draghi al governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dicono che Draghi voglia andare al Quirinale. Chi non lo vorrebbe? Soprattutto se costretto a subire ogni giorno le pressioni di cento sigle di partito o correnti che si è ritrovato, come un cowboy solitario di fronte a una mandria di bufali dispersi, a dover guidare e ammansire. Un buen retiro il Colle, ma troppo lungo. Meglio una decina di giorni alle Maldive o altro connubio no-covid. Cosa farebbe al Quirinale Draghi? Con questi partiti, ideologicamente tossici almeno al 60 per cento e politicamente inetti al 99 per cento, potrebbe dedicarsi al turismo politico e intrecciare accordi sui grandi temi della politica internazionale, significativi in sé ma privi di ogni prospettiva concreta per l’Italia. Un secondo papato. Senza affaccio domenicale dal balconcino. Né dal balcone. Epperò non la tentazione ma la situazione potrebbe finire per corrompere le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dicono chevoglia andare al Quirinale. Chi non lo vorrebbe? Soprattutto se costretto a subire ogni giorno le pressioni di cento sigle di partito o correnti che si è ritrovato, come un cowboy solitario di fronte a una mandria di bufali dispersi, a dover guidare e ammansire. Un buen retiro il Colle, ma troppo lungo. Meglio una decina di giorni alle Maldive o altro connubio no-covid. Cosa farebbe al Quirinale? Con questi partiti, ideologicamente tossici almeno al 60 per cento e politicamente inetti al 99 per cento, potrebbe dedicarsi al turismo politico e intrecciare accordi sui grandi temi della politica internazionale, significativi in sé ma privi di ogni prospettiva concreta per l’Italia. Un secondo papato. Senza affaccio domenicale dal balconcino. Né dal balcone. Epperò non la tentazione ma la situazione potrebbe finire per corrompere le ...

