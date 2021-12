Cina - Usa, guerre stellari sui satelliti di Musk (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riaffiorano le tensioni tra Cina e Stati Uniti, ma questa volta non sono la geopolitica o l'interscambio commerciale ad infastidire Pechino bensi' l'invasione dello spazio da parte del miliardario ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riaffiorano le tensioni trae Stati Uniti, ma questa volta non sono la geopolitica o l'interscambio commerciale ad infastidire Pechino bensi' l'invasione dello spazio da parte del miliardario ...

Advertising

FartFromAmerika : La pace tra Cina ed Usa si farà con la nostra pelle (vedasi loro ingresso nel wto). Auguri. - giorgia61233188 : RT @macri9095: La Cina non è sfiorata da niente? No eh.. sappiamo che sovvenziona l Oms e che ha legami con laboratori USA ( fauci)per la r… - macri9095 : @Je_Scotti Ci son di mezzo anche i militari ( in Cina e’un binomio)e servizi segreti Usa. Così parrebbe… - ECFRRoma : In Europa, sono in molti a pensare che da qui al 2030, la #Cina diventerà più potente degli #USA ?? Scoprite di più… - ReisRiccardo : RT @sergio_scorza: Stasera a #inonda Rampini:'i vaccini del capitalismo #USA(53milioni di casi e 818.000 morti)stanno salvando umanità da p… -