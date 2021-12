Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Il problema c’è, serve riposo. Obiettivo i Mondiali” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Neanche il tempo di tornare in gara che è già stato costretto ad un altro stop. I problemi fisici non lasciano pace a Mathieu van der Poel che aveva iniziato la sua stagione nel Ciclocross con il secondo posto a Dendermonde, salvo poi ritirarsi in quel di Zolder. L’olandese ha annunciato che non si presenterà dunque ai nastri di partenze delle prove di Loenhout e Hulst, in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio (nel secondo caso era atteso un nuovo roboante duello col belga Wout van Aert). Ciclocross, Mathieu van der Poel salta le gare di Loenhout e Hulst: nuovi problemi fisici Le sue parole tramite la squadra Alpecin-Fenix: “È frustrante, ma così è. Il problema c’è da un po’ di tempo, e sono alquanto sollevato dal fatto che ci sia una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Neanche il tempo di tornare in gara che è già stato costretto ad un altro stop. I problemi fisici non lasciano pace avan derche aveva iniziato la sua stagione nelcon il secondo posto a Dendermonde, salvo poi ritirarsi in quel di Zolder. L’olandese ha annunciato che non si presenterà dunque ai nastri di partenze delle prove di Loenhout e Hulst, in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio (nel secondo caso era atteso un nuovo roboante duello col belga Wout van Aert).van dersalta le gare di Loenhout e Hulst: nuovi problemi fisici Le sue parole tramite la squadra Alpecin-Fenix: “È frustrante, ma così è. Ilc’è da un po’ di tempo, e sono alquanto sollevato dal fatto che ci sia una ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Nuovi problemi fisici per Mathieu Van der Poel... ??????? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Nuovi problemi fisici per Mathieu Van der Poel... ??????? - Eurosport_IT : Nuovi problemi fisici per Mathieu Van der Poel... ??????? - SpazioCiclismo : Mathieu van der Poel non si mette fretta: 'Se ce la farò per i Mondiali, tanto meglio' #CXWorldCup - Cyclingtimenews : Ancora problemi alla schiena per Mathieu van der Poel costretto a saltare i prossimi impegni di #ciclocross: Loenho… -