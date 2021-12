Ciclismo, la UAE Team Emirates rivela: “Niente più ciclo-cross per Tadej Pogacar” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il messaggio è chiaro: Niente più ciclo-cross per il campione sloveno Tadej Pogacar. Il vincitore degli ultimi due Tour de France aveva infatti vinto a Lubiana, nella sua Slovenia, dove è andata in scena una gara del calendario nazionale di questa specialità. In questa prova Pogacar si è confermato un fuoriclasse, dettando legge e trionfando in maniera inequivocabile, in una specialità che l’ha visto prevalere a livello nazionale nel 2018. Pogacar, a segno nel 2021 anche nella Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia, ha chiuso una memorabile annata con questo sigillo, ma a quanto pare non vi sarà un seguito. La vittoria ottenuta nella manche di Coppa di Slovenia resterà infatti l’unica firma del leader della UAE Team Emirates nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il messaggio è chiaro:piùper il campione sloveno. Il vincitore degli ultimi due Tour de France aveva infatti vinto a Lubiana, nella sua Slovenia, dove è andata in scena una gara del calendario nazionale di questa specialità. In questa provasi è confermato un fuoriclasse, dettando legge e trionfando in maniera inequivocabile, in una specialità che l’ha visto prevalere a livello nazionale nel 2018., a segno nel 2021 anche nella Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia, ha chiuso una memorabile annata con questo sigillo, ma a quanto pare non vi sarà un seguito. La vittoria ottenuta nella manche di Coppa di Slovenia resterà infatti l’unica firma del leader della UAEnel ...

Advertising

LenVeigaZ : RT @NoMaSport1: Lo sloveno della UAE Tadej Pogacar è tornato alla vittoria in una gara di ciclocross nella sua Lubiana #ciclocross #cycling… - carlo_magnani : RT @NoMaSport1: Lo sloveno della UAE Tadej Pogacar è tornato alla vittoria in una gara di ciclocross nella sua Lubiana #ciclocross #cycling… - dhumpachika : RT @NoMaSport1: Lo sloveno della UAE Tadej Pogacar è tornato alla vittoria in una gara di ciclocross nella sua Lubiana #ciclocross #cycling… - NoMaSport1 : Lo sloveno della UAE Tadej Pogacar è tornato alla vittoria in una gara di ciclocross nella sua Lubiana #ciclocross… - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: Una lunga esperienza prima da corridore e poi da diesse, poi l'addio al @TeamEmiratesUAE e il passaggio all'@AndroniSidermec… -