Ciclismo | Johnny Carera si sta riprendendo ed è tornato a casa ad un mese dall’incidente

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Circa unfa la sconvolgente notizia dell’incidente, di ritorno dalla festa del fan club di Alessandro Covi, in autostrada. Era il 26 novembre. Ora, dopo aver passato trenta giorni all’ospedale Niguarda di Milano (poi a Cantù), sta meglio ed è potuto tornare a. Il procuratore, tra gli altri, di Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar, ha potuto trascorrere le festività natalizie a Sorisole (Bergamo) con la sua famiglia (la moglie Simona, i figli Lorenzo, Anna e Carola). Nei prossimi giorni verrà trasferito alladegli Angeli di Mozzo, presidio dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il commento del fratello Alex a Tuttobiciweb: “Blindato come pochi, io non l’ho neppure avvicinato perché non si poteva rischiare: l’ho visto solo attraverso un vetro, ma è servito tantissimo anche ...