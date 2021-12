Ciclismo | Colbrelli e Caruso rinunciano al Giro d’Italia | mirino sul Tour de France | definiti esordio e programma gare

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il2022 non vedrà al via Sonnye Damiano. La Corsa Rosa perde due pezzi pregiati e il parterre prevede sempre meno stelle ai nastri di partenza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il bresciano si sta attualmente allenando alle Canarie (dopo aver trascorso il Natale in famiglia) e ha già stilato ilper la prima parte di stagione: Milano-Sanremo, Gand-Wevelgem,delle Fiandre, Amstel Gold Race e soprattutto Parigi-Roubaix, dove si presenterà dopo il memorabile trionfo di questo autunno. L’alfiere della Bahrain Victorious farà il suostagionale alla Omlopp Nieuwsblad (26 febbraio), poi le Classiche di Primavera e appunto la rinuncia forzata al, perché la sua ...

sportal_it : Sonny Colbrelli ha un nuovo traguardo da tagliare: l'annuncio

E che dire di Sonny, l'uomo che ha portato la nostra provincia nell'olimpo del? Il suo 2021 è destinato a restare nella storia del pedale, partito con il titolo italian o e quello ...E che dire di Sonny, l'uomo che ha portato la nostra provincia nell'olimpo del? Il suo 2021 è destinato a restare nella storia del pedale, partito con il titolo italian o e quello ...Il Giro d'Italia 2022 non vedrà al via Sonny Colbrelli e Damiano Caruso. La Corsa Rosa perde due pezzi pregiati e il parterre prevede sempre meno stelle ai nastri di partenza. Secondo quanto riporta l ...