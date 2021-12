Cicchitto critica Salvini e Meloni | ' Su Covid e Euro hanno fatto pasticci se vincesse il centro - destra '

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La strategia dellaper il posto al Quirinale, e per la vincita futura delle elezioni, potrebbe essere davvero molto chiara: 'Tutte le cose funzionavano fino a quando c`era Mattarella alla ...

CaressaGiovanni : Cicchitto critica Salv1ni e Meloni: “Su Covid e Euro hanno fatto pasticci se vincesse il centro-destra….” -

Globalist.it

... Salvini e Meloni rischiano di venirsi a trovare (e con loro l`Italia) in una situazione assai difficile.' Lo ha dichiarato Fabrizio, Presidente Riformismo e Libertà.Se dovessi però muovere unaalla stampa internazionale sarebbe quella di non aver colto, ... Italia: "Berlusconi, attento ai 101. Il rischio è che la destra esploda" Daniela Preziosi ...L'ex socialista poi diventato belrusconiano: "Se pensano di vincere le elezioni giocando a scassaquindici fra di loro su chi diventa Presidente del Consiglio, non hanno capito alcune cose." ...