Chelsea, ufficiale il ritorno di Terry: ecco il ruolo per l'ex capitano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) John Terry torna al Chelsea: è ufficiale il ritorno dell'ex capitano dei Blues all'interno del club. ecco il ruolo Dopo un'esperienza come assistente allenatore all'Aston Villa, John Terry ha deciso di tornare al Chelsea. John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. ? More here. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2021 La storica bandiera dei Blues torna a Cobham per ricoprire il ruolo di consulente dei tecnici dell'Academy del club londinese. A renderlo noto è il sito ufficiale del club inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

